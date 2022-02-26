Совбез ООН: Россия наложила вето на осуждающую её резолюцию

Москва в пятницу воспользовалась своим правом вето, чтобы заблокировать резолюцию СБ ООН, в которой осуждается российское вторжение на Украину. Вето России было ожидаемо, но при этом также воздержались Китай, Индия и ОАЭ. 11 постоянных и временных членов Совбеза проголосовали "за".

Инициаторами проекта резолюции выступили США и Албания.

"Давайте никогда не будем забывать, что это война выбора. Выбора России. Россия решила вторгнуться к своему соседу", - сказала Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН.

Теперь резолюцию передадут Генеральной ассамблее ООН из 193 членов. Никто из них не имеет право вето, но и обязательной силы решение органа тоже не подразумевает.

"Организация Объединенных Наций родилась из войны, чтобы положить конец войне. Сегодня эта цель не достигнута. Но мы никогда не должны сдаваться. Мы должны дать миру ещё один шанс. Солдаты должны вернуться в свои казармы. Лидеры должны вернуться на путь диалога и мира",- сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Проект резолюции предлагал немедленный отказ России от применения силы в отношении Украины, а также против любого государства ООН и полный вывод сил без предварительных условий.

Большинство членов Совбеза ООН держали украинский флаг на фоне гобелена Пикассо "Герника", который считается одной из самых сильных антивоенных картин в истории. Он был выполнен в Atelier J. de la Baume-Durrbach в 1955 году по заказу бывшего вице-президента США Нельсона Рокфеллера и передан в аренду ООН в 1984-ом. Год назад ООН вернула гобелен по просьбе Нельсона Рокфеллера-младшего, и он вернулся на своё место в нью-йоркской штаб-квартире ООН 5 февраля. В дальнейшем Рокфеллер намерен передать работу в дар Национальному фонду сохранения исторического наследия. Оригинальная картина Пикассо хранится в Испании в Музее королевы Софии.