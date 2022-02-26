Корреспондент Euronews: "Обстановка очень мрачная"

Валери Горья, Euronews:

"Обстановка здесь действительно очень мрачная. Люди, с которыми я встречалась днём и вчера вечером, действительно в панике и разгневаны.

Я говорила с людьми, которые минувшей ночью, уже во второй раз, ночевали в метро. Это единственное место, где они чувствовали себя в безопасности. Они пошли туда, потому что ходили слухи, что российские войска могут оказаться в городе в любое время.

Многие из них также говорили мне, что пытались сесть на поезд и уехать в более безопасную часть страны или туда, откуда можно добраться до Польши. И многие до сих пор пытаются бежать в Польшу".