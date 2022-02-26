Германия разрешила отправить Киеву оружие

Французский флот перехватил в Ла-Манше российский корабль, который следовал с грузом автомобилей из Франции в Санкт-Петербург. Судно под российским флагом сопроводили в Булонь-сюр-Мер. Французские власти подозревают, что корабль связан с компаниями, попавшими под санкции. Российское посольство потребовало разъяснений.

Официальный Берлин разрешил Нидерландам отправить на Украину 400 противотанковых установок, изготовленных в Германии. Ранее немецкое руководство запрещало третьим странам поставлять Киеву оружие, сделанное в Германии или стоявшее на вооружении страны.

Футбольные федерации Чехии, Швеции и Польши отказались играть с Россией в стыковых матчах в рамках отбора к следующему Чемпионату мира. Ранее представители этих команд отказывались проводить встречи на российских стадионах.

В заявлении польского капитана Роберта Левандовского подчёркивается, что игроки и болельщики российской сборной не причастны к случившемуся, но "невозможно делать вид, что ничего не произошло".