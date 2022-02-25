Бои на подступах к Киеву и гнев мирового сообщества: второй день войны

Ситуация вокруг Киева, международная реакция, новые санкции: вторые сутки масштабных военных действий России на Украине

Бои в пригородах Киева

К середине дня российская армия объявила о захвате военного аэродрома "Антонов" поблизости от Киева и о блокировании украинской столицы с западного направления.

Украина продолжает обороняться. Президент Украины Владимир Зеленский сделал краткое видеозаявление из центра вечернего Киева в окружении других руководителей государства, в том числе премьер-министра и главы президентской администрации.

"Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наши военные тут. Граждане общества тут. Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше", - сказал Зеленский.

Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну🇺🇦 Posted by Володимир Зеленський on Friday, February 25, 2022

Президент Украины обвинил российскую армию в "бомбардировке гражданских кварталов", сравнив это с нацистским наступлением 1941 года. По данным украинской армии, по городу велся "ракетный обстрел". Российское минобороны это отрицает, утверждая, что удары наносятся только по военным объектам.

Украина объявила всеобщую мобилизацию. Руководители украинских вооружённых сил и территориальной самообороны призвали жителей Киева, способных держать в руках оружие, готовиться дать отпор врагу на улицах города, в том числе с использованием бутылок с зажигательной смесью. Минобороны Украины сообщило, что жителям Киева выдано 18 тысяч штурмовых винтовок с боеприпасами. В районе Оболони на севере украинской столицы были слышны перестрелки и взрывы.

Украинские силовики сообщали о боевых действиях российских бронетанковых подразделений в населенных пунктах в 40-80 км к северу от столицы.

Наземные боевые действия продолжаются на значительной части восточной Украины - российские войска продвигаются с юга, востока и севера. Стороны публикуют противоположную информацию о взаимных потерях, проверить которую невозможно.

Украинские источники сообщают о попаданиях по гражданским объектам - в том числе жилым домам и детскому саду - в разных частях страны. ООН пока не может независимо подтвердить информацию о жертвах и ущербе гражданской инфраструктуре, заявил на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. "Как и вы, мы видим сообщения об обстрелах городов и других населенных пунктов на Украине, а также не подтвержденные на данный момент сообщения о гражданских жертвах и ущербе гражданской инфраструктуре".

Представители "ДНР" и "ЛНР", со своей стороны, заявляют об обстрелах их территории, в том числе гражданских объектов, украинскими силами.

По данным ООН, за последние двое суток Украину покинули более 50 тысяч беженцев.

Путин предлагает украинской армии свергнуть Зеленского и договориться

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине дня сообщил, что Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию РФ.

Однако вскоре после этого сам Путин сказал, что договариваться он предпочёл бы с украинскими военнослужащими, а не политическим руководством страны. На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин обратился к военнослужащим Украины с призывом брать власть в свои руки. "Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - сказал Путин.

Россия готова к переговорам, если Украина "сложит оружие", ранее заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров, заверив, что целью вторжения было "освободить" украинцев от "неонацистов".

Официальный представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что гипотетические переговоры не отменят реализации цели российской "специальной военной операции", которые ранее определялись как "демилитаризация и денацификация" Украины.

Новые санкции

Лидеры Евросоюза согласились ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова путем замораживания их активов в Европе. Аналогичные санкции планирует Великобритания. При этом запрещать поездки в ЕС Путину и Лаврову не станут в надежде на возможность дипломатических переговоров. Кроме того, Европа решила отменить возможность упрощённого безвизового въезда в ЕС для россиян со служебными и дипломатическими паспортами.

Комитет министров Совета Европы принял решение приостановить членство России в этой организации в связи с серьёзными нарушениями Москвой её обязательств, определённых в ст. 3 Устава Совета Европы: "Каждый член Совета Европы должен признавать принцип верховенства права". Российская Федерация остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций.

Чехия и Польша в ночь на субботу запрещают российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство в качестве ответа на военную операцию РФ на Украине. Небо Великобритании для российских рейсов закрыто с предыдущей ночи.

Франция высказалась за исключение России из банковской системы SWIFT, однако полного консенсуса на этот счёт, как и прежде, нет.

Россия - "нон грата" в культуре и спорте

Гран-При России Формулы-1, запланированный на 25 сентября в Сочи, был отменен, объявил промоутер чемпионата мира Формулы-1.

Финал Лиги чемпионов 28 мая был перенесен из Санкт-Петербурга на Стад де Франс в Сен-Дени, недалеко от Парижа, объявило в пятницу УЕФА.

Международный Олимпийский комитет призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Беларуси, а также не вывешивать флаги и не исполнять гимны этих стран на спортивных состязаниях.

В разных странах Европы и Америки отменены концерты сторонников Путина - Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, посвящённые России культурные и музыкальные мероприятия, проекты культурного сотрудничества.

В Литве и Финляндии прекращены трансляции ряда российских телеканалов.

Европейский вещательный союз заявил, что российские артисты не примут участия в конкурсе песни "Евровидение" в этом году.