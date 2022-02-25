"Не оккупировать, а освободить Украину" от Запада и неонацистов, чтобы "её народы смогли сами определять своё будущее". Такова цель военной операции России, по словам министра иностранных дел Сергей Лавров.

Он сказал об этом в пятницу на встрече с коллегами из ДНР и ЛНР.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушение гражданской инфраструктуры, и молчаливо поощряя бурного развития неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию".

Представители самопровозглашённых республик посетовали на усиление обстрелов с украинской стороны после признания их суверенитета (хотя Киев это категорически отрицает).

Владислав Дейнего, глава МИД самопровозглашённой ЛНР:

"У нас не оставалось выхода. Мирные переговоры, которые шли в Минске, были полностью заблокированы Украиной. Абсолютный отказ от любых форм диалога с нами на Минской площадке, абсолютный отказ от выполнения обязательств, которые ранее подписала Украина, - это обстоятельства, которые привели к сложившейся ситуации, когда мы обратились за помощью к Российской Федерации".

Участники встречи также обсудили открытие российских диппредставительств в Донецке и Луганске, посольств ДНР и ЛНР в Москве.

22 февраля президент России объявили о признании их независимости, что вызвало осуждение мирового сообщества и стало предвестником вторжения ВС РФ на Украину.