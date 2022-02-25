Киев замер

Через несколько часов после начала наступления российских войск на Украину Киев словно замер. Некоторым людям не хватало слов, чтобы передать свои чувства.

"Сложная ситуация в нашей стране, трудно говорить! Действительно, трудно что-то сказать. Потому что это война. Извините", - говорит эта женщина.

В непривычно опустевшем центре украинской столицы несколько человек провели пикет на Площади Независимости, чтобы направить послание миру.

"Мы хотим показать пример, что не стоит бояться, стоит оказывать различное сопротивление агрессору, в том числе хотя бы демонстрируя свою позицию. Это уже важно, потому что сейчас ребята, которые на фронте, чтобы они не думали, что о них тут забыли, за них не переживают. Это не так", - говорит этот молодой мужчина.

"Мы хотим показать всем людям, всему миру, что мы не боимся. Посмотрим, что будет дальше. Если понадобится, мы будем защищать нашу страну", - уверен этот парень.

"Я хочу, чтобы это услышали не только украинцы, но и россияне, чтобы это услышал Путин! Потому что если будет две ядерные головки, посланные Россией и Америкой, то миру наступит конец. Этого нельзя допустить! Пусть он отступит!", - призывает эта жительница Киева.

В Киеве понимают, что худшее еще впереди.