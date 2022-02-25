Финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж

Финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в ПарижКомментарии
УЕФА объявила, что финал Лиги чемпионов этого сезона пройдет в Париже, это произошло после того, как Санкт-Петербург был лишен матча из-за военного вторжения России на Украину.
В УЕФА также заявили, что российские и украинские клубы и сборные, участвующие в международных соревнованиях, должны проводить домашние матчи на нейтральных площадках "до дальнейшего уведомления".
Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, Алексей Сорокин, заверил журналистов, что УЕФА выплатит компенсации расходов на подготовку к проведению матча.
Алексей Сорокин:
- Все эти вопросы [компенсации расходов на подготовку к финалу Лиги чемпионов] указаны в соглашении о проведении. Как правило, реально понесенные расходы выплачиваются всем организациям, которые принимали участие в подготовке. Это нормальная практика, так что рассчитываем на конструктивный и деловой подход.