Финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж

УЕФА объявила, что финал Лиги чемпионов этого сезона пройдет в Париже, это произошло после того, как Санкт-Петербург был лишен матча из-за военного вторжения России на Украину.

Главный футбольный поединок европейского клубного сезона пройдет на стадионе "Стад де Франс" в субботу, 28 мая, сообщил руководитель европейского футбола

В УЕФА также заявили, что российские и украинские клубы и сборные, участвующие в международных соревнованиях, должны проводить домашние матчи на нейтральных площадках "до дальнейшего уведомления".

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, Алексей Сорокин, заверил журналистов, что УЕФА выплатит компенсации расходов на подготовку к проведению матча.

Алексей Сорокин:

- Все эти вопросы [компенсации расходов на подготовку к финалу Лиги чемпионов] указаны в соглашении о проведении. Как правило, реально понесенные расходы выплачиваются всем организациям, которые принимали участие в подготовке. Это нормальная практика, так что рассчитываем на конструктивный и деловой подход.