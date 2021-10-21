Лига Чемпионов: 3-й тур группового этапа прошел без сенсаций

Во вторник и среду прошли матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Барселона ожидаемо выиграла матч с киевским Динамо со счетом 1-0. Каталонцы играли у себя дома, на стадионе "Камп Ноу". Единственный гол был забит защитником Жераром Пике.

"Манчестер Юнайтед" проигрывал "Аталанте" 0-2, однако "красным дьяволам" удалось сломить наступление итальянцев благодаря победному голу Криштиану Роналду на 81 минуте. Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась с итоговым счетом 3-2. Португалец забил свой 137й гол в Лиге чемпионов. "Манчестер Юнайтед" лидирует в группе F. В ней также вчера сыграли "Вильяреал" и "Янг Бойз" из Берна. Испанцы победили швейцарцев со счетом 4-1.

Австрийский клуб "Ред Булл Зальцбург" принимал "Вольфсбург". Немцы проиграли со счетом 3-1, у австрийцев 7 очков.

В группе H, "Челси" разгромил шведский "Мальмё" 4-0, однако "синие" потеряли двух нападающих. Травмы еще в первом периоде получили Ромело Лукаку и Тимо Вернер. В своей группе "Челси" уступает "Ювентусу", который лидирует в турнирной таблице.

Все матчи среды прошли без сенсаций: победили почти все фавориты букмекеров. Ничьей закончился только матч "Лилль"-"Севилья" в группе G.