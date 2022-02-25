Жителей Киева предупредили об угрозе ночных авиаударов и наступления

Власти Украины предупредили жителей Киева об угрозе ночных авиаударов и наступления со стороны российских военных и призвали людей укрыться в убежищах. Слышны звуки сирены воздушной тревоги, раздаются взрывы.

Мосты в столице находятся под усиленной охраной, дежурят военная техника и отряды вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что он и его команда находятся в Киеве:

"Добрый вечер всем! Лидер фракции — здесь, глава офиса президента — здесь, премьер-министр Шмыгаль — здесь, Подоляк — здесь, президент — здесь. Мы все — здесь. Наши военные — здесь, наши граждане — здесь. Мы защищаем нашу независимость. Мы защищаем нашу страну. И так будет дальше. Слава нашим защитникам! Слава нашим защитницам! Слава Украине!", — сказал украинский лидер.

В другом заявлении, опубликованном позднее, он сообщил: "Под ударом многие города нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков, наши ребята на Донбассе, города юга Украины. Особое внимание Киеву. Нельзя потерять столицу ... Если для захватчиков даже детские сады – допустимая цель, вы не должны оставить им никакого шанса", — сказал Зеленский.

В течении вторых суток российского военного вторжения на Украину бои шли сразу по нескольким направлениям. Российские военные заявили, что заблокировали Киев с западной стороны, а также Сумы и Конотоп.

В Москве называют происходящее специальное военной операцией в ответ на ситуацию в Донбассе.

В Кремле утверждают, что не собираются оккупировать территории Украины.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ российский лидер Владимир Путин заявил:

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей и ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

На этом фоне поступают сообщения о жертвах и раненых среди мирного населения, в том числе и на территории сепаратистских республик Донбасса.