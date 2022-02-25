Война глазами очевидцев: как видят ситуацию на Украине пользователи соцсетей?

Военные действия на Украине продолжаются второй день подряд. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как отметил глава государства, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.

Euronews решил взглянуть на ситуацию на Украине глазами очевидцев. В нашем материале видео и фото, опубликованные местными жителями через соцсети.

Минувшую ночь некоторые киевляне провели в метро, с собой у них личные вещи и спальные принадлежности. Комментарии и описания в постах — личное мнение пользователей, и не имеют отношения к позиции канала Euronews.

Некоторые пришли туда с домашними питомцами.

Рано утром в один из жилых домов в Киеве начался пожар после попадания в него неизвестного объекта, по некоторым данным, это были осколки сбитого снаряда. По информации источника канала CNN, ночной взрыв над Киевом связан с ошибочным ударом украинской ПВО по собственному истребителю. Является ли повреждение жилого дома следствием этого взрыва - не уточняется.

Страшные последствия падения вражеского летательного аппарата на жилой дом на улице Кошица! По предварительным данным... Posted by Olha Deviatka on Thursday, February 24, 2022

Пошёл 2-й день вероломного вторжения российских войск на территорию Украины. Это Киев сегодня. Обычный жилой дом, не... Posted by Victoria Kaverina on Thursday, February 24, 2022

В Киеве и других городах периодически объявляется воздушная тревога, жителей призывают спускаться в бомбоубежища.

В соцсетях появляются видео, где слышны выстрелы на улицах Киева.

Жители Киева сообщают об уничтожении одного из мостов, ведущих к украинской столице. По одной из версий, мост был разрушен в результате ракетного удара ВСУ с целью не допустить прохождения российской военной техники в Киев.

В соцсетях набирает популярность хештэг #нетвойне, который поддержали не только простые пользователи, но и известные личности.