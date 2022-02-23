ВОЗ: число новых случаев заражения коронавирусом снижается

По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире за последнии дни снизилось на 21%, что свидетельствует о сокращении числа инфицированных уже третью неделю подряд.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, Германии, Бразилии, США и Южной Корее.

В еженедельном отчете агентства здравоохранения ООН о пандемии, ВОЗ сообщила, что число новых смертей от COVID-19 упало на 8% до примерно 67 000 во всем мире, впервые с начала января еженедельная смертность снизилась.

Регион западной части Тихого океана был единственным, где на 29%. наблюдался рост числа случаев заражения коронавирусом.