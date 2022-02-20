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Великобритания

Королева Великобритании заразилась коронавирусом

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 Павел Барсуков
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Королева заразилась вслед за сыном и невесткой
Королева заразилась вслед за сыном и невесткой   -   Авторское право  Steve Parsons/PA via AP

Королева Великобритании заразилась коронавирусом. У Елизаветы II диагностированы лёгкие симптомы простуды. В Виндзоре сообщают, что это не должно помешать её величеству исполнять на следующей неделе некоторые необременительные обязанности монарха. В январе сообщалось, что 95-летняя Елизавета сделала прививку от коронавируса, однако ни число доз, ни марка вакцины не уточнялись.

На прошлой неделе стало известно о положительном результате теста у наследного принца Чарльза. Он заразился уже второй раз: впервые он перенёс ковид ещё в марте 20-го, в лёгкой форме. А в понедельник заразилась и его супруга, герцогиня Камилла. Сейчас оба они отправились на самоизоляцию.