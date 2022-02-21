В Англии отменяются оставшиеся коронавирусные ограничения

"От ограничений к личной ответственности". Такую санитарную политику на фоне коронавирусной эпидемии будут проводить британские власти. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин, объявил об отмене с 24 февраля всех оставшихся ограничений в Англии, включая требование о самоизоляции после положительного теста на коронавирус.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Поскольку уровень коллективного иммунитета у нас высокий и смертность сейчас ниже, чем обычно бывает в данный период времени года, мы можем снять ограничения. Кроме того мы знаем, что штамм омикрон менее опасен и тестирования в тех масштабах, которые мы проводили, сейчас не требуется, и не является необходимым для предотвращения тяжелых случаев заболевания".

Джонсон сообщил, что с четверга не будут отслеживаться контакты инфицированных коронавирусом. С 1 апреля лабораторно подтвержденные ПЦР-тесты на вирус будут доступны бесплатно только для пожилых граждан и людей с ослабленным иммунитетом. Некоторые научные советники кабинета-министров сочли решение властей рискованным. Эксперты опасаются всплеска заболеваемости ковидом.

Мартин Макки, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины: "То, что омикрон оказался более мягким, чем предшествующие ему варианты, было делом случая. Нет уверенности, что следующий штамм будет таким же, и поэтому многие из нас обеспокоены: а если мы снимаем ограничения как раз перед тем, как произойдет что-то еще".

Власти рассчитывают, что вакцинация и лечение ковида позволят держать вирус под контролем. Всем британцам от 75-лет и старше, а также детям от двенадцати лет, подверженным тяжелым заболеваниям, будет предложена четвертая доза вакцины.