Принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

Принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусомКомментарии
Рядовые граждане, венценосные особы, члены королевских семей. Коронавирусу всё равно. Инфекцию, вот уже во второй раз, подхватил принц Уэльский Чарльз, наследник британского престола. Об этом сообщила пресс-служба Кларенс-хауса, официальная резиденция старшего сына Елиаветы II.
Сейчас 73-летний Чарльз находится на самоизоляции. В среду вечером он присутствовал на приеме в в Британском музее, где встречался с десятками людей. Подробной информации о состоянии здоровья принца Уэльского нет. В марте 2020 года он перенес COVID-19 в легкой форме.
Чарльз не единственный из представителей европейских монарших семей, заболевший ковидом. На этой неделе положительные тесты на коронавирус получили 54-летний король Испании Филипп VIи 81-летняя королева Дании Маргерете II.
У обоих монархов наблюдаются легкие симптомы заболевания. И Филипп VI, и Маргерете II отменили свое участие в запланированных ранее мероприятиях.