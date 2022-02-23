Санкции и дипломатия

Президент Украины объявил о призыве части военных резервистов после решения России о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Однако Владимир Зеленский исключил всеобщую мобилизацию и заявил, что поддерживает политику дипломатии.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Украинцы - мирная нация, мы хотим тишины, но если мы промолчим сегодня, то завтра исчезнем.

Союзники Украины, включая Японию, Европу и США, объявили о принятии целого комплекса санкций против России.

Джо Байден, президент США:

— Пока Россия обдумывает свой следующий шаг, мы тоже готовим свои ответные меры. Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая новые санкции.

-Соединённые Штаты будут продолжать оказывать военную помощь Украине, и мы продолжим усиливать и поддерживать наших союзников по НАТО. Джо Байден

Во вторник Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину ввести войска в Донбасс. В МИД РФ заявили, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР в тех границах, внутри которых их руководство осуществляет свои полномочия, однако затем Путин отметил, что признание может коснуться и районов, подконтрольных Украине.

Владимир Путин, президент России:

— Мы их (ДНР и ЛНР) признали, а это означает, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию, а в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей на то время, когда они были в составе Украины.

ЕС заявляет, что Россия спровоцировала кризис, и объявил о принятии собственных санкций.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

— .... Они (санкции) направлены против банков, которые финансируют российский военный аппарат и способствуют процессу дестабилизации Украины. Мы также запрещаем торговлю между двумя отколовшимися регионами и Европейским Союзом.

В ожидании следующего шага Москвы, ООН призывает к благоразумию, сдержанности и немедленной деэскалации. В России между тем также заявляют о готовности к переговорному процессу.