Санкции и дипломатия

Санкции и дипломатияКомментарии
Президент Украины объявил о призыве части военных резервистов после решения России о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Однако Владимир Зеленский исключил всеобщую мобилизацию и заявил, что поддерживает политику дипломатии.
Владимир Зеленский, президент Украины:
— Украинцы - мирная нация, мы хотим тишины, но если мы промолчим сегодня, то завтра исчезнем.
Союзники Украины, включая Японию, Европу и США, объявили о принятии целого комплекса санкций против России.
Джо Байден, президент США:
— Пока Россия обдумывает свой следующий шаг, мы тоже готовим свои ответные меры. Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая новые санкции.
Во вторник Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину ввести войска в Донбасс. В МИД РФ заявили, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР в тех границах, внутри которых их руководство осуществляет свои полномочия, однако затем Путин отметил, что признание может коснуться и районов, подконтрольных Украине.
Владимир Путин, президент России:
— Мы их (ДНР и ЛНР) признали, а это означает, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию, а в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей на то время, когда они были в составе Украины.
ЕС заявляет, что Россия спровоцировала кризис, и объявил о принятии собственных санкций.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:
— .... Они (санкции) направлены против банков, которые финансируют российский военный аппарат и способствуют процессу дестабилизации Украины. Мы также запрещаем торговлю между двумя отколовшимися регионами и Европейским Союзом.
В ожидании следующего шага Москвы, ООН призывает к благоразумию, сдержанности и немедленной деэскалации. В России между тем также заявляют о готовности к переговорному процессу.