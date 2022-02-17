Украинский кризис: ЕС призывает к деэскалации и готовит санкции

Верить в дипломатический процесс, но быть готовыми к любому развитию событий. Такую стратегию относительно украинского кризиса подтвердили страны-члены Евросоюза.

Их лидеры собрались на неформальный саммит в Брюсселе, что обсудить рост напряжённости в отношениях с Россией. Несмотря на заявления Москвы о частичном отводе войск от границ с Украиной, признаки того, что ситуация там улучшилась, Брюссель не видит.

Марио Драги, премьер-министр Италии: "На данный момент никаких признаков, которые свидетельствовали бы о деэскалации на местах, не наблюдается. Мы должны быть готовы неожиданностям", - сказал глава итальянского правительства, который в ближайшие дни отправится в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Лидеры ЕС также обсудили пакет санкций, подготовленный Еврокомиссией на случай военного вторжения России на территорию Украины. Но меры в обязательном порядке должны быть одобрены всеми 27-ю странами блока. Впрочем, и тут, судя по всему, разногласий нет.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС:

"Европа едина в этом вопросе. Санкции требуют одобрения всех государств-членов. И сегодня в Совете ЕС все единодушно настаивали на готовности их применить".

"Это жёсткий пакет", - добавил глава европейской дипломатии, не раскрыв детали. Известно лишь, что санкции могут коснуться энергетического и финансового секторов. Но Брюссель подчеркивает, что верит в дипломатический путь выхода из кризиса.

Шарль Мишель, глава Евросовета:

"У меня был телефонный разговор с украинским президентом Зеленским. Он проинформировал меня о последних событиях на местах. И мы призываем Россию к деэскалации. Нам нужны её ощутимые, видимые результаты на местах".

Между тем, участники саммита подтвердили информацию о том, что на востоке Украины усиливаются боевые действия между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.