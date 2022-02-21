Евросоюз готовит ответ на признание Россией ДНР и ЛНР

Ещё до заявления президента Владимира Путина по поводу двух сепаратистских регионов на Востоке Украины на эту тему выступил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности. Жозеп Боррель сообщил, что готов пакет санкций ЕС против России. В случае присоединения к ней самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик пакет будет применён незамедлительно:

«Если произойдёт аннексия, то будут санкции, - сказал Боррель. - А если будет признание, то я положу санкции на стол, а решение примут министры».

Главный дипломат ЕС выступал после встречи в Брюсселе министров иностранных дел. Они выразили надежду, что Россия не признает независимость двух территорий и будет соблюдать Минские соглашения. В частности, МИД Эстонии заявил, что решение о признании ЛНР и ДНР стало бы «грубым нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины». Более полный ответ на решение российского президента Евросоюз намерен дать как можно скорее.