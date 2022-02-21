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Евросоюз готовит ответ на признание Россией ДНР и ЛНР

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 Efi Koutsokosta
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Евросоюз готовит ответ на признание Россией ДНР и ЛНР
Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Ещё до заявления президента Владимира Путина по поводу двух сепаратистских регионов на Востоке Украины на эту тему выступил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности. Жозеп Боррель сообщил, что готов пакет санкций ЕС против России. В случае присоединения к ней самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик пакет будет применён незамедлительно:

«Если произойдёт аннексия, то будут санкции, - сказал Боррель. - А если будет признание, то я положу санкции на стол, а решение примут министры».

Главный дипломат ЕС выступал после встречи в Брюсселе министров иностранных дел. Они выразили надежду, что Россия не признает независимость двух территорий и будет соблюдать Минские соглашения. В частности, МИД Эстонии заявил, что решение о признании ЛНР и ДНР стало бы «грубым нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины». Более полный ответ на решение российского президента Евросоюз намерен дать как можно скорее.