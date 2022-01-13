США ввели санкции против КНДР — под них попал российский гражданин

США ввели санкции против Северной Кореи — шести корейцев и одного гражданина России. В Вашингтоне считают, что они связаны с ракетно-ядерной программой. Это первый пакет санкций, которые администрация Байдена ввела против Пхеньяна. До этого Белый дом безуспешно пытался пригласить северокорейское руководство за стол переговоров. С начала года, по западным данным, КНДР провела уже два ракетных пуска.