This content is not available in your region

Северная Корея

США ввели санкции против КНДР — под них попал российский гражданин

Access to the comments Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
С начала года КДНР провела уже два ракетных пуска; одна из ракет, по утверждениям Пхеньяна, гиперзвуковая
С начала года КДНР провела уже два ракетных пуска; одна из ракет, по утверждениям Пхеньяна, гиперзвуковая   -   Авторское право  KCNA via KNS, AP

США ввели санкции против Северной Кореи — шести корейцев и одного гражданина России. В Вашингтоне считают, что они связаны с ракетно-ядерной программой. Это первый пакет санкций, которые администрация Байдена ввела против Пхеньяна. До этого Белый дом безуспешно пытался пригласить северокорейское руководство за стол переговоров. С начала года, по западным данным, КНДР провела уже два ракетных пуска.