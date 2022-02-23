"Санкции на руку руководству России" - финансист Андрей Мовчан

На признание Россией независимости сепаратистских регионов на востоке Украины Запад ответил санкциями. Так, США приняли меры против некоторых российских банков и чиновников, а Германия приостановила сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Мы поговорили с финансистом и экспертом программы “Экономическая политика” Московского Центра Карнеги Андреем Мовчаном о том, как принятые ограничения могут повлиять на экономическую ситуацию в России.

Насколько серьезны западные санкции?

Однозначно понятно, что санкции носят декоративный характер. Приходится предполагать, что они сконструированы так, чтобы никак не повлиять на экономику России. Я не могу додумывать за крупных чиновников западных стран, почему все санкции, которые они вводят настолько безболезненные и бессмысленные, но, тем не менее, это факт.

Эти санкции на руку руководству России. Они позволяют еще больше консолидировать людей вокруг власти.

В чем суть санкций? Ограничение на деятельность на западе ВЭБ.РФ, который никогда на западе не работал и работать не будет, поскольку это вообще не банк, а инвестиционная корпорация? Пара мелких банков, которые все равно никогда не имели прямого выхода за границу? Ограничения на поездки в Европу депутатов Госдумы, которые и так по закону не могут иметь собственность за рубежом и вполне обойдутся без поездок в Европу?

Я бы сказал, что эти санкции даже на руку руководству России. Они позволяют еще больше консолидировать людей вокруг власти. Никто не любит, чтобы ему что-то запрещали, его как-то воспитывали. Соответственно, недовольство западом в стране будет расти. Те же депутаты Думы станут еще послушнее. Уже не получится поехать в Европу, например, и прочитать какую-нибудь лекцию, повстречаться с европейскими депутатами и обменяться мнениями. Теперь они заперты внутри своей коробки, и у них нет выбора. Их запад отвергает, значит, им придется быть еще более лояльными власти.

А санкции против "Северного потока-2"?

Совокупный диаметр труб, которые идут в Европу, у "Газпрома" больше, чем объем газа, который он поставляет и будет когда-либо поставлять. Будет "Норд стрим-2" или не будет - это вопрос скорее принципов, чем экономики.

Европа грозно кричит про санкции, но продолжает на 300 миллиардов долларов в год покупать углеводородов, металлов и продовольствия у России.

Не будет "Норд стрим-2", значит, будут поставлять через другие каналы. Больше (газа) через Украину пойдет, больше поводов у Путина будет захватить северную Украину, чтобы газопроводы контролировать. Плюс, китайцы ждут, когда будут построены ветки Ямала, чтобы можно было увеличить поток газа в Китай. Россию, в общем, устраивает и то, и то. Для нее даже в каком-то смысле важно, что ее подталкивают в сторону китайского транзита.

У России 500 миллиардов долларов резервов. И резервы увеличиваются с каждым месяцем. Сейчас напряженность вокруг Украины будет держать высоко цены на нефть, а манипулятивная позиция "Газпрома" - на газ. Я думаю, в этом году будет до 100 миллиардов долларов продаж только на газ. Россию это вполне устраивает. Европа грозно кричит про санкции, но продолжает на 300 миллиардов долларов в год покупать углеводородов, металлов и продовольствия у России.

Может ли Европа ужесточить санкции и перестать покупать газ у России?

И топить чем будет Европа? Удобрения где будет брать? Энергию для того, чтобы электричество подавать? Европа же последовательно отказывалась от других источников энергии. От атомной энергии, кроме Франции, фактически, все отказались. Европа сейчас тяжело зависима от газа. Некоторые страны до 90% российского газа получают, некоторые 40-50%. В самом лучшем варианте - 10-15%. От этого не откажешься так просто.

Вы не можете танкерами перевезти столько (газа), сколько можно подать по газопроводам с крупных месторождений. Россия не только свой газ продает, Россия же продает еще туркменский газ, скажем. Она собирает достаточно большой объем и подает его в самом дешевом виде, в самом дешевом формате. Это очень сложно заместить. Это большая работа, это потери у каждого европейского гражданина. И это 5-10 лет времени, как минимум.

Как отразится признание ДНР и ЛНР на простых россиянах?

Необходимо сейчас тратить серьезные деньги на вновь признанные республики. Это, конечно, отразится (на обычных людях), если Россия возьмется их финансировать, обогревать и принимать оттуда беженцев. Потому что там три с половиной миллиона человек, и оттуда люди побегут с большим удовольствием, потому что там за эти 8 лет все разрушено и жить невозможно.

Если всерьез пытаться как-то помогать людям в этих республиках, то за это так или иначе заплатят все.

Это так или иначе упадет на налогоплательщиков. Деньги же надо туда направить, значит, они не направятся куда-то еще. Если они направятся и туда, и куда-то еще, значит, инфляция вырастет и, соответственно, цены поднимутся. Где-то больницы не построятся, лекарств не будет, где-то пенсии не повысят, где-то школы не будет, где-то газифицируют на 3 года позже. Это большой проект. Если всерьез пытаться как-то помогать людям в этих республиках, то за это так или иначе заплатят все.