Санкции против России из-за Донбасса: кто ввёл и против кого?

Менее чем через 24 часа после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, Запад ясно дал понять, что решение Москвы не останется без ответа. Но самые жесткие санкции могут быть оставлены в резерве в качестве сдерживающего фактора для еще большей эскалации.

Во вторник Германия приостановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", что стало самым решительным шагом со стороны мировой общественности.

Соединенные Штаты и Европейский Союз объявили о введении против России санкций. Западные страны не планируют направлять свои войска на Украину, что делает санкции лучшим инструментом для "наказания" Москвы.

Под какие рестрикции Москва уже подпала и кого они коснулись?

США

Первыми на решение России признать ДНР и ЛНР отреагировали за океаном. Президент США Джо Байден объявил сначала о введении санкции непосредственно против народных республик, а затем и против Москвы. В частности, под рестрикции Вашингтона подпадут суверенный долг РФ, российская элита и члены их семей, российские финансовые институты — ВЭБа и "военного банка" ПСБ. Также США совместно с Германией прорабатывают недопуск в эксплуатацию "Северного потока—2".

Среди компаний - такие "дочки" ВЭБа, как ВЭБ Капитал и ВЭБ Инжиринг. Также санкциям подверглись Проминвестбанк, курорт "Золотое кольцо", футбольный клуб ЦСКА, ПСБ "Форекс".

Кроме того США вводят санкции против детей российских чиновников, а именно:

Дениса Бортникова (сын главы ФСБ Александра Бортникова). Александр Бортников находится в санкционных списках ЕС с 2014 года в связи с событиями на юго-востоке Украины. Его сын Денис Бортников с 2017 года занимает пост заместителя президента — председателя правления ВТБ.

Петра Фрадкова (сын экс-премьера Михаила Фрадкова). После ухода с поста премьер-министра (2004-2007 гг.) Михаил Фрадков возглавлял Службу внешней разведки до 2016 года, а затем возглавил Российский институт стратегических исследований. Его сын, Петр Фрадков, с сентября 2018 года возглавляет правление "Промсвязьбанка". До этого на протяжении более чем 15 лет он работал в ВЭБе. И ПСБ, и ВЭБ оказались в последнем санкционном списке США, введенном в связи с ситуацией в Донбассе.

Владимира Кириенко (сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко). Бывший премьер-министр (апрель-август 1998 года) Сергей Кириенко с 2016 года занимает пост первого замруководителя администрации президента. До этого он 11 лет возглавлял "Росатом". Его сын Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом "Ростелекома" в сентябре 2016 года, в 2017 году был назначен первым вице-президентом компании. В декабре 2021 года Кириенко младший возглавил холдинг VK (бывший Mail.ru Group).

Помимо ВЭБа и Промсвязьбанка, против которых были введены санкции во вторник, Соединенные Штаты могут ввести санкции против большего числа крупнейших российских банков, по сути, отрезав их от мировой финансовой системы.

Меры экспортного контроля - еще одно мощное оружие в арсенале США. Эти ограничения могут лишить Россию возможности импортировать смартфоны и ключевые авиационные и автомобильные компоненты, что затруднит развитие ее обрабатывающей промышленности.

США сохраняют санкции в отношении России, введенные в ответ на ее вторжение в Украину в 2014 году. Другие санкции были введены в связи с такими вопросами, как кибератаки, вмешательство в выборы, распространение оружия и незаконная торговля с Северной Кореей.

Евросоюз

Совещание глав МИД Италии, Франции, Германии, Италии с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Париже Michel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Реакция Брюсселя также не заставила себя ждать. Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже сообщил, что участники достигли единогласного решения принять пакет санкций против РФ.

По словам Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе. Владимир Путин в этом список не вошел.

ЕС запретил своим предпринимателям вести бизнес с ЛНР и ДНР и ограничил доступ России к финансовому рынку и рынку капитала, рассказал Боррель. Глава дипломатии ЕС приветствовал решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2".

Брюссель также предупредил Беларусь о готовности ввести санкции против официальных лиц страны, поддерживающих действия России.

Комментируя санкционный список депутатов Госдумы и официальных лиц в "твиттере" Боррель добавил: "Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, алмазов в Антверпене".

Затем твит был удален, но пользователи успели сохранить скриншот.

Также, по некоторым данным, ЕС планирует ввести персональные санкции против российских медийным персон. В частности, они могут коснуться телеведущего Владимира Соловьева, главреда RT Маргариты Симоньян, а также официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Как сообщается, им может быть запрещен въезд на территорию ЕС, а также заморожены их активы в Европе, если таковые имеются.

Великобритания

Лондон также отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР санкциями. В "черный список" вошли пять российских банков и "три очень высокопоставленных лица - Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги. Их активы в Великобритании будут заморожены, им запрещен въезд в страну, а британским компаниям будет запрещено вести бизнес с ними.

Геннадий Тимченко — председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президентом СКА, а также владелец Геннадий Тимченко является председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президентом СКА. Борис Ротенберг — президент футбольного клуба "Сочи" и совладелец СМП Банка ("Северный морской путь"). Игорь Ротенберг — совладелец целого ряда компаний, в том числе "Газпром бурение", АО "ТЭК Мосэнерго", ТРЦ "Авиапарк" и других. Все трое уже попали под санкции США.

В список банков, подпавших под санкции, вошли: "Россия", Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанк и Черноморский банк развития.

При этом премьер-министр Борис Джонсон уточнил, что у Лондона наготове другой пакет санкций на случай, "если ситуация ухудшится". Также Великобритания намерена ввести санкции против российских законодателей, которые проголосовали за признание независимости двух отколовшихся территорий.

Санкции грозят и другим российским бизнесменам. В течение последних трех десятилетий Лондон стал привлекательным направлением для состоятельных россиян, они получили возможность въезда в Соединенное Королевство по визовым программам для инвесторов. Об этом говорится в докладе, опубликованном Комитетом по разведке и безопасности парламента в 2020 году.

"Есть много россиян с очень тесными связями с Путиным, которые хорошо интегрированы в деловую и социальную среду Великобритании, и их принимают из-за их богатства", - говорится в парламентском докладе, в котором Лондон назван "прачечной" для грязных денег.

Канада

Премьер Канады Джастин Трюдо объявляет о санкциях против России из-за ситуации вокруг Донбасса Justin Tang/AP

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении первого раунда экономических санкции против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.

В частности, канадцам запрещены "любые финансовые взаимодействия с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка". Также Оттава вводит санкции против членов российского парламента, которые голосовали за "незаконное решение о признании этих так называемых республик".

Также Трюдо заявил, что канадцам будет запрещено вести операции с покупкой российского госдолга, будут введены дополнительные санкции в отношении госбанков России и запрещены любые финансовые операции с ними.

Кроме того, Канада усилит свое военное присутствие в Европе, разместив до 460 своих военнослужащих в Латвии, дополнительного фрегата и патрульного самолета береговой авиации.

Австралия

Канберра также решила ввести экономические санкции против Москвы. В частности, в отношении восьми членов Совета безопасности Российской Федерации, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями.

Санкции коснутся банков, связанных с оборонной и военной промышленностью и одного государственного банка России.

Как пояснил австралийский лидер, санкции будут введены также в отношении всех предприятий и организаций ЛНР и ДНР, работающих в сфере транспорта, энергетики и телекоммуникации. Коснутся они и всех предприятий нефтегазодобывающей отрасли республик.

Одновременно с этим Австралия намерена оказать помощь народу Украины, предложив гражданам этой страны "быструю обработку заявлений о выдаче австралийских туристических или семейных виз". Кроме того, австралийские власти пообещали значительную гуманитарную помощь украинцам и тем, кто будет вынужден переехать из-за конфликта. "Именно в этом вопросе мы можем оказать довольно эффективную помощь", - уточнил Моррисон.

Япония

Санкции Японии в отношении России предусматривают запрет на экспорт из Донецкой и Луганской народных республик, также они касаются суверенного долга РФ и запрета на выпуск новых российских облигаций.

"Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых республик [ДНР и ЛНР], а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две республики и импорт из них", - сказал японский премьер-министр Фумио Кисида, добавив, что Токио призывает Россию к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.