В Аргентине пылают лесные пожары

Аргентина отчаянно ведет борьбу с лесными пожарами. Сильнее всего от стихии пострадала провинция Корриентес, где расположен заповедник Эстерос-дель-Ибера. Это второе по площади водно-болотное угодье в мире. К середине февраля огнем там было уничтожено почти 800 тыс. гектаров растительности. Пожарные изо всех сил пытаются сдержать пламя.
Карлос Санчес, фермер: "Я никогда не чувствовал ничего подобного. Я никогда не плачу, но я считаю, что иногда человек должен плакать. Проблема сейчас не в пожаре как таковом, а в том, что нас ожидает в экономическом и социальном плане".
Аргентина обратилась за поддержкой к ЕС, России и США. Бразилия и Боливия уже оказывают помощь.
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