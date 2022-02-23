В Мадриде открылась выставка современного искусства ARCO

Международная выставка современного искусства ARCO вновь открылась в Мадриде. В этом году в столицу Испании привезли экспонаты из 209 галерей 30 стран. Участников стало на 40% больше, чем в 2021-м.
В залах крупнейшего в стране выставочного комплекса IFEMA можно увидеть картины, скульптуры, инсталляции, фотографии, видео и графику.
"Юбилейная сороковая выставка ARCO — очень важное мероприятие. Каждый год имеет значение, но из-за того, что происходило в последние два года, у нас не было возможности встретиться. А мы так любим говорить об искусстве и наслаждаться искусством!" — говорит директор выставки ARCO Марибель Лопес.
Первая выставка ARCO прошла в 1982 году. Традиционно мероприятие устраивают в конце зимы, но в 2021-м из-за пандемии его пришлось перенести на июль. В этом же году ARCO снова пройдет с 23 по 27 февраля.
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