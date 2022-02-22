Экстремальная засуха в Португалии

Более 90% португальских земель страдают от сильной или экстремальной засухи.

По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA) - 2021-2022 года зафиксированы, как самыми засушливые в стране. При этом, в ближайшее время, значительных осадков не ожидается. По прогнозам, температура останется выше нормы, а засуха усилится.

По шкале IPMA засуха классифицируется как слабая, умеренная, сильная или экстремальная

С октября, из-за отсутствия дождей, фермеры постепенно теряют надежду и обращаются за помощью к правительству.

Министры сельского хозяйства Португалии и Испании, совместно с ЕС планируют разработать ряд мер, которые позволят уменьшить последствия засухи на Пиренейском полуострове.