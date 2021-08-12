Жара как предупреждение: в запасе у человечества девять лет

48,8 градуса Цельсия. В то время как страны Средиземноморья борются с последствиями аномально жаркого лета, сицилийская коммуна Катенануова уже побила общеевропейский температурный рекорд более чем сорокалетней давности. И это еще не предел, предупреждают метеорологи. Пик жары – впереди.

Джанмария Саннино, глава Лаборатории моделирования климатических процессов ENEA, говорит: «Как эксперт я был впечатлен интенсивностью недавних экстремальных погодных явлений, рекордами каждой новой недели. Нас, климатологов, поражает скорость, с которой происходят изменения климата. То, что мы видим сейчас, позволяет нам понять, как может выглядеть климатический кризис в конце века. Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, у нас в запасе всего 9 лет, чтобы попытаться исправить ситуацию и ограничить последствия кризиса».

На фоне смертоносных пожаров в Турции и Алжире и растянувшейся более чем на десять дней борьбы с огнем в Греции, предупреждение об опасности в связи с высокими температурами выпущено и в пятой части всех испанских провинций.

«Среди возможных рисков - увеличение числа таких тепловых волн, - отмечает эксперт. - Они могут стать более интенсивными, длиться более недели или 10 дней - вплоть до месяца, а, может, и дольше, если мы говорим о Средиземноморье. Могут повыситься температуры каждой тепловой волны. Еще один аспект, на котором уже сказались последствия изменения климата, - повышение уровня моря".

А значит, возрастает вероятность наводнений. Наподобие того, что унесло жизни десятков людей на западе Германии в июле. Все эти природные катаклизмы – дело рук человека. Безответственное отношение к окружающей среде пора менять – призывают эксперты.