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мир

Столица Чили адаптируется к засухе

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото   -   Авторское право  Esteban Felix/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Столица Чили Сантьяго, расположенная в межгорной котловине у подножия Анд, вынуждена приспосабливаться к полупустынному климату.

По данным Метеорологического управления Чили, зима прошлого года стала для города с пятимиллионным населением самой засушливой с начала века. Дефицит осадков составил 71%.

Местные власти объявили о многоступенчатом плане экономии: от снижения водонапора до отключения воды сроком на сутки.

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