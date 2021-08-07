В огне: Греция и Турция ведут борьбу с лесными пожарами

Греция продолжает бороться с лесными пожарами. На острове Эвбея к тушению огня привлечены 240 пожарных. Задействованы вертолеты и самолеты. Около 1500 человек эвакуированы из поселка Лимни, где люди рисковали попасть в огненную ловушку. Приказы об эвакуации были отданы в десятках деревень на материке.

Ранее одна из столичных больниц сообщила о смерти 38-летнего пожарного, который получил тяжелую травму головы. По словам свидетелей, на мужчину обрушился столб линии электропередачи. Вот уже более 10 дней в Греции стоит аномальная жара. И пока прогнозы метеорологов не утешают.

Значительное число людей в минувшую пятницу были вынуждены покинуть свои дома в пяти турецких провинциях, включая туристические - Анталью и Муглу. Огонь здесь уничтожил тысячи гектаров леса. Оппозиция критикует власти, заявляя о ненадлежащей подготовке флота самолетов для тушения пожаров. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.