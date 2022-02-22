Польша готовиться принять украинских беженцев

Евросоюз готовится принять новый поток беженцев, если они хлынут из Украины в случае российского вторжения. О желании разместить их у себя объявила Польша. Поддержку в этих приготовления её правительству предложила побывавшая в Варшаве еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханнссон. По возвращению в Брюссель она дала интервью Euronews:

«Конечно, основное внимание уделялось планированию на случай непредвиденных обстоятельств, которые создаёт опасная ситуация на Украине. Мы не знаем, каким будет следующий шаг Путина, но мы должны быть готовы к возможности массового притока беженцев-украинцев в Евросоюз. И Польша здесь, конечно, ключевая страна».

Йоханссон не стала называть цифры, но сказала, что Евросоюз и его государства-члены готовы проявить солидарность.

Но тем временем тысячи беженцев пытаются проникнуть в Польшу с территории Беларуси. Брюссель утверждает, что их заманил туда Минск с целью дестабилизировать страны ЕС.

Еврокомиссар по внутренним делам хочет, чтобы Варшава перестала удерживать мигрантов в приграничной зоне, куда власти не пускают посторонних.

«Настало время отказаться от этой зональной политики, обеспечить прозрачность, доступ для журналистов, доступ для общественных и международных организаций. Я также очень ясно дала понять, что доступ к процедурам предоставления убежища – это фундаментальное право, которым нельзя пренебрегать».

Сообщается, что в приграничной зоне польские власти при минусовой температуре без еды, тепла и медицинской помощи удерживают желающих остаться в ЕС. Некоторые из них из них улетели обратно в свои страны, других поместили в центры приёма беженцев.