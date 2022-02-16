Польша готовится к приёму украинских беженцев в случае войны

Каждый день пограничный пункт вблизи городка Пшемысль на юго-востоке Польши пересекают трудовые мигранты с Украины.

Между тем власти Польши разрабатывают сценарий, по которому огромное количество беженцев прибудет с Украины в случае вооруженной агрессии, в подготовке которой Запад обвиняет Россию.

Местная администрация должна предоставить Варшаве план по развертыванию в течении двух суток средств для временного приема людей.

В Пшемысле уже функционирует центр по приему граждан США, а в нескольких десятках километров в аэропорту Жешува с начала февраля приземляются самолеты с американскими военными, направленными на усиление группировок НАТО в регионе.

"Я знаю, что в Пшемысле были проведены американские разведывательные полеты. Нас предупредили наши службы оповещения, но ничего конкретного, и это остается неофициальной информацией", — говорит представитель городской администрации Дариус Лапа.

Власти Пшемысля говорят, что паники в городе нет, но в последнее время выросли продажи недвижимости украинцам и увеличилось число тех, кто хочет получить вид на жительство в Польше.