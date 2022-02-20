Увидит ли старая крепость новую войну?

Белгород-днестровская крепость на берегу Днестровского лимана под Одессой — один из древнейших памятников современной Украины. Город здесь, как считается, был основан греками более 2500 лет назад. Крепость, как и весь этот регион, имеет бурную историю. Последний раз серьёзным военным объектом она считалась в конце XVIII века во время русско-турецких войн; несколько месяцев её комендантом был даже Фёдор Ушаков. С тех пор это место привлекает не вражеские армии, а историков и туристов.

Сегодня, по мнению Запада, крепости предстоит вновь стать свидетельницей боевых действий: район Одессы считается одной из вероятных целей российского морского десанта. Местные жители и гости, правда, этим не очень обеспокоены:

"Мы не видим никакой угрозы, наша армия готова ко всему, так что мы не беспокоимся".

"Некогда бояться. Надо работать, надо растить детей, учить их. Всё хорошо и всё будет хорошо".

Многие при этом уверены, что такое спокойствие — свидетельство отнюдь не оптимизма, а привычки к тому, что война рядом:

"Украина уже 8 лет, начиная с 2014 года, забыла, что такое мир; и привыкают к этому. Всё относительно. Здесь — вроде как мирно, а где-то сейчас рвутся снаряды. Здесь рядышком Приднестровье. В Чёрном море сейчас проходят учения, десантные корабли, которые могут высадить десант по приказу. Украина сейчас окружена со всех сторон".

"Калининград" из состава ДКБФ — один из нескольких БДК, переброшенных на Чёрное море в начале февраля AP/Russian Defense Ministry Press Service

В учениях российского Черноморского флота участвуют десантные корабли с Балтики и севера. Украинские военные заявляют, что опасаются не столько десанта, сколько блокады портов, например той же Одессы. Манёвры и стрельбы уже осложнили судоходство.

Россия обвинения в свой адрес категорически отвергает, заявляя, что за обострение ситуации ответственны Киев и страны Запада.