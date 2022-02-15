В Белгороде не верят, что будет война

В Белгороде, российском городе в трёх десятках километров от украинской границы, хорошо заметно увеличенное присутствие военных: на улицах солдаты, на дорогах военная техника, в небе вертолёты. Но местные жители говорят, что не волнуются насчёт предполагаемой войны.

"Мы не хотим войны с Украиной. Мы дружим с Украиной и не верим, что Украина хочет войны с нами — и не поверим, потому что мы их хорошо знаем. Мы привыкли, мы на границе, у всех родственники и тут и там", — говорит продавщица Людмила.

Учения в Белгородской области начались ещё больше месяца назад. По мнению Запада, это один из главных плацдармов для наступления. Но горожане уверены, что война нужна только авторам таких мнений.

"Может наша страна и правильно делает, что подтянула сюда воинские подразделения. Потому что это надо не Украине, вы сами понимаете, это надо Америке. Америка хочет руками Украины втянуть Россию в войну", — считает жительница Белгорода Любовь.

Западные страны утверждают, что Россия сосредоточила у границ более 100 тысяч военнослужащих. По мнению ряда западных СМИ, российское наступление может начаться уже в среду, 16 февраля.