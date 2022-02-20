Учения РФ и Беларуси будут продолжены

Совместныероссийско-белорусские учения будут продолжены из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом заявило Министерство обороны Республики Беларусь.

Манёвры должны были завершиться в воскресенье. Но, по словам главы ведомства, усиление военной активности у внешних границ союзного государства России и Беларуси вынудило продолжать испытания. (Москваи Минсктесно сотрудничают в рамках Союзного государства без фактической интеграции сторон).

Москва обвиняет Киев в намерении решить вопрос Донбасса силой. В последнем разговоре со своим французским коллегой президент РФ Владимир Путин сказал, что причиной эскалации ситуации являются провокации украинских силовиков. ЕС и США говорят, что не верят сообщениям из самопровозглашённых республик о готовящемся украинском наступлении и призываютРоссию обеспечить деэскалацию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил использование тяжёлых вооружений для обстрела гражданских объектов, а глава Евросовета Шарль Мишель заявил:

"Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает накапливать войска. Дамы и господа, одно можно сказать наверняка: в случае дальнейшей военной агрессии мы ответим масштабными санкциями, и цена для России должна быть и будет высокой. Но будем откровенны. Это также будет стоить недёшево и нам в Европе".

Тем временем приграничные регионы России начали принимать беженцев из Донбасса , а в Донецке и Луганске объявили всеобщую мобилизацию. Украинские власти призвали жителей самопровозглашённых республик выезжать на территорию, подконтрольную Киеву.

"Я боюсь за своего ребенка, - говорит эта. - Мы услышали звук бомбежки, собрали свои вещи и уехали".

На фоне растущей напряжённости в отношениях с Россией украинцы стремятся пройти базовую военную подготовку, чтобы нарастить потенциал самообороны. Объявление о возможном нападении на Киев привело к росту числа гражданских лиц, которые в эти выходные впервые пришли на такие курсы. Уже имеющие навыки записываются в отряды добровольцев. Один из них говорит:

"Я гражданский. На самом деле я был гражданским до вчерашнего дня, потому что вчера я подписал контракт с территориальной обороной, чтобы быть в запасе на протяжении следующих 3 лет".

Киевляне собрались в воскресенье в Михайловском монастыре, чтобы помолиться за мир. Священники Православной церкви Украины проводят специальные молебны по всей стране .