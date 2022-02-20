На фоне растущей напряжённости жители украинского Мариуполя, граничащего с территориями самопровозглашённых республик Донбасса, продолжают заниматься своими повседневными делами

Несмотря на то, что прошлой ночью были слышны взрывы вдалеке, в деревнях недалеко от границы, как здесь, в Лебединске, идёт подготовка к грядущим сельскохозяйственным работам.

В происходящем многие винят в первую очередь политиков:

"Что им делать? Сесть и поговорить. Просто по-человечески, по-людски. Ну разве можно так делать? У меня родственники там, у моей (жены) - во Львове. Ну, давайте драться, делиться... Это не наша война. Это ихняя война. А мы остаёмся крайние".

Опрошенные журналистами жители Киева выражали надежду на то, что всплеск насилия на востоке Украины не будет усугубляться, и что более масштабные боевые действия удастся предотвратить:

_"Мы стараемся сохранять спокойствие и не паниковать. Но мы, конечно, беспокоимся о наших семьях и родственниках, которые остались в нашем родном городе Харькове . Мы надеемся, что ситуация поправится, станет лучше, чем сейчас, станет спокойнее". _

"Я думаю, что это искусственно раздуваемая пропаганда. Мы за мир во всем мире".

Тем не менее киевляне готовятся и к худшему. В столице прошел очередной тренинг по искусству выживания для женщин. Участниц учили, как лучше защитить себя и детей в случае реальной угрозы.