Эскалация в Донбассе: первые потери, обстрелы и взаимные обвинения

Эскалация в Донбассе: первые потери, обстрелы и взаимные обвиненияКомментарии
Новое обострение в Донбассе: обстрелы и первые потери
В субботу в Донбассе под миномётный обстрел попал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, посещавший зону проведения операции в сопровождении нескольких депутатов Верховной Рады, а также журналистов, в том числе сотрудников американского канала CNN и французского агентства AFP. Никто не пострадал.
Также в субботу наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали 1566 случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе за один день. О таких цифрах не сообщалось с июля 2020 года.
Штаб операции объединенных сил Украины сообщил о гибели двух украинских военных.
На фоне обострения ситуации Минобороны России распространило кадры с учений стратегических сил сдерживания, в ходе которых были проведены запуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", а также межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Владимир Путин наблюдал за ходом учений из ситуационного центра в Кремле вместе с Александром Лукашенко.
Реакция Брюсселя
Комментируя ситуация вокруг Донбасса, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении осудил использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов. По его словам, в Брюсселе не верят сообщениям из ДНР и ЛНР о якобы готовящемся украинском наступлении. Боррель призвал Россию обеспечить деэскалацию.
Приглашение от Зеленского
На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает более сильной международной поддержки, а также призвал Запад не называть ежедневно новые даты вероятного российского вторжения. Украинский лидер сообщил о своей готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным.
Ситуация с беженцами
Тем временем приграничные регионы России начали принимать беженцев из Донбасса после того, как в Донецке и Луганске объявили всеобщую мобилизацию.
Украинские власти призвали жителей самопровозглашенных республик выехать на территорию, подконтрольную Киеву.