Эскалация в Донбассе: первые потери, обстрелы и взаимные обвинения

Новое обострение в Донбассе: обстрелы и первые потери

В субботу в Донбассе под миномётный обстрел попал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, посещавший зону проведения операции в сопровождении нескольких депутатов Верховной Рады, а также журналистов, в том числе сотрудников американского канала CNN и французского агентства AFP. Никто не пострадал.

Также в субботу наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали 1566 случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе за один день. О таких цифрах не сообщалось с июля 2020 года.

Штаб операции объединенных сил Украины сообщил о гибели двух украинских военных.

На фоне обострения ситуации Минобороны России распространило кадры с учений стратегических сил сдерживания, в ходе которых были проведены запуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", а также межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Владимир Путин наблюдал за ходом учений из ситуационного центра в Кремле вместе с Александром Лукашенко.

Реакция Брюсселя

Комментируя ситуация вокруг Донбасса, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении осудил использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов. По его словам, в Брюсселе не верят сообщениям из ДНР и ЛНР о якобы готовящемся украинском наступлении. Боррель призвал Россию обеспечить деэскалацию.

Приглашение от Зеленского

На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает более сильной международной поддержки, а также призвал Запад не называть ежедневно новые даты вероятного российского вторжения. Украинский лидер сообщил о своей готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным.

Я не знаю, чего хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться. Владимир Зеленский Президент Украины

Ситуация с беженцами

Тем временем приграничные регионы России начали принимать беженцев из Донбасса после того, как в Донецке и Луганске объявили всеобщую мобилизацию.

Украинские власти призвали жителей самопровозглашенных республик выехать на территорию, подконтрольную Киеву.