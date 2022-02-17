Эксперты: с помощью ЧВК Москва расширяет своё геополитическое влияние

Военное присутствие Франции в Мали не может продолжаться в условиях, когда мы не разделяем ни стратегию, ни скрытые цели действующей власти. Борьба с терроризмом не может всё оправдывать..., она не может превращаться в бесконечное поддержание у власти режима Бамако, не может приводить к эскалации насилия из-за привлечения наёмников, расправы которых задокументированы в ЦАР и применение силы которыми не оговорено никакими правилами и никакими конвенциями Эммануэль Макрон президент Франции

В своём выступлении перед открытием в Брюсселе саммита ЕС-Африканский Союз президент Франции ни разу не назвал ЧВК "Группа Вагнера", но вся его речь была направлена против подобных формирований, которым Париж предрекает бурное развитие в Африке и называет опорой геополитики Москвы на "чёрном континенте".

Франция категорически отказывается сотрудничать с ними в Мали и других африканских странах, заявил Макрон. Ряд обозревателей считают, что на сегодняшнее заявление о выводе контингента из Мали российское присутствие повлияло не в последнюю очередь. "Наёмники прибыли в Мали, чтобы обеспечить свои экономические интересы и интересы самой хунты", - заявил Эммануэль Макрон, подчеркнув, что правительство Мали отрицает их присутствие. По оценкам главы государства, сейчас на территории западноафриканского государства насчитывается до 800 бойцов ЧВК "Группа Вагнера".

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 сентября прошлого года на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к ЧВК из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к данной сделке.

По данныи CSIS, расположенного в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований (признанного несколько лет назад лучшим в области обороны и обеспечения безопасности) , между 2016 и 2021 годами его аналитики обнаружили "убедительные доказательства" присутствия российских ЧВК в Судане, Южном Судане, Ливии, Центральной Африке, Мадагаскаре и Мозамбике.

Африканские страны, в которых присутствуют российские ЧВК. Источник: CSIS Euronews

Другие источники указывают на присутствие ЧВК в Ботсване, Бурунди, Чаде, Коморских островах, Демократической Республике Конго, Конго, Гвинее, Гвинее-Бисау, Нигерии, Зимбабве. Этот список не является исчерпывающим: речь может идти о двадцати государствах.

ЧВК и российская геополитика

В 2020 году Евросоюз ввел санкции против российского олигарха Евгения Пригожина - близкого соратника Владимира Путина и предполагаемого финансиста ЧВК, хотя официально "Группа Вагнера" не существует. По мнению ряда экспертов, ЧВК не зарегистрирована, не платит налогов, у неё нет организационной структуры. В декабре Брюссель ввёл новые санкции против "Группы Вагнера", когда поступили подтверждения того, что её бойцы прибыли в Мали. В ответ Москва обвинила Запад в "истерии".

Алексей Мухин, директор Центра политической информации в Москве, считает, что в Африке "сходятся интересы многих государств, включая Китай. И каждое государство имеет право защищать свои коммерческие активы", - заявил он AFP.

Западные эксперты указывают на слишком тесное взаимодействие российских спецслужб и армии с ЧВК. Но Москва отрицала и продолжает отрицать какие-либо официальные отношения с подобынми формированиями, отмечает Катрина Докси из CSIS. Идея, по её мнению, заключается в том, чтобы "позволить России расширить своё геополитическое влияние и восстановить соглашения, подписанные до распада Советского Союза".

Саммит Африка-Россия 2019 года стал поворотным моментом в этом отношении: с тех пор ЧВК всё больше укрепляются на "чёрном континенте". Можно совершенно точно говорить об "африканской политике России, особенно в традиционной французской зоне влияния", убеждён Джаллиль Луннас, исследователь из марокканского университета Аль-Ахавейн.

Процветающий бизнес

ЧВК "помогают подписывать контракты на продажу российского оружия, а иногда и сами принимают его поставки", - говорит Катрина Докси. Они защищают власть имущих и обеспечивают безопасность мест добычи прибыльных полезных ископаемых. Клиентами "в подавляющем большинстве случаев выступают страны с большими запасами природных, минеральных и энергетических ресурсов", отмечает исследователь. И страны с нестабильной безопасностью.

"Наемники в Африке - это норма", согласен Джейсон Блазакис, советник нью-йоркского аналитического центра Soufan Group. Он ссылается на богатую историю южноафриканских частных компаний на континенте. При этом найти информации об их кадровом и финансовом обеспечении практически невозможно.

ЧВК "Группа Вагнер" занимает позиции близ Бамако в преддверие вывода французского контингента, февраль 2022 г. FRFT

В случае с Мали при подписании контрактов Россия не выдвигала никаких условий, отмечает Джаллил Луннас. "В Москве не задают вопросов о демократии и правах человека".

Жестокие методы, неопределенные результаты

При этом подход российских ЧВК к обеспечению безопасности вызывает сомнения. Им приписывают насильственные действия и расправы. Так, ООН расследует предполагаемое массовое убийство в Центральноафриканской Республике во время совместной операции вооруженных сил и "Группы Вагнера" в январе, по данным военного источника.

В Ливии российские наемники вступили в союз с маршалом Халифой Хафтаром, который в течение года пытался захватить Триполи. Но, по данным AFP, они понесли тяжёлые потери против подоспевших на подмогу турецких сил, поддержавших правительство национального единства (GNA) Файеза аль-Сарраджа.

В Мозамбике они отступили перед джихадистской группировкой "Исламское государство"*, после чего их заменили южноафриканцы. "У них не было опыта работы на местности, они не могли контактировать с национальной армией "из-за языковых проблем и взаимного недоверия", резюмирует Катрина Доксе. Российские ЧВК - "самые дешевые, но не могут ( или не хотят) добиться успеха", - добавляет она. Более того, беспорядки и разного рода кризисы служат их интересам, утверждает исследовательница. Если такая страна, как Центральноафриканская Республика, использует их для подготовки своих войск, то в интересах "Группы Вагнера" работать ровно настолько, чтобы их продолжали нанимать, ведь "если бы им удалось раз и навсегда разрешить конфликт, они были бы больше не нужны".

* Признана в РФ террористической группировкой и запрещена.