Евросоюз наложил санкции на "ЧВК Вагнера"

Евросоюз наложил санкции на "Группу Вагнера». Как считают в ЕС, эта "частная военная компания при поддержке Россия набирала, обучала и отправляла в горячие точки "солдат удачи", чтобы чинить насилие, грабить природные ресурсы и запугивать мирных жителей в нарушение международных законов и прав человека».

Решение было принято на заседании министров иностранных дел ЕС под председательством Верховного представителя по внешней политике:

«Эта группа отражает гибридный характер боевых действии России, - сказал Жозеп Боррель. - Они представляют угрозу и создают нестабильность в ряде стран по всему миру».

В ЕС возлагают на эту ЧВК "ответственность за пытки, внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Украине".

"Эта компания ведет войну по доверенности и с полной безответственностью, поскольку она формально не зависит от какого-либо государства, - сказал французский министр Жан-Ив Ле Дриан. - Она действует с безнаказанностью, не скрывая, что является группой наёмников".

Кремль заявляет, что наемничество запрещено российским законодательством и отмежовывается от "ЧВК Вагнера". О готовности вести войну чужими руками рассказывает испанский исследователь:

"Россия хочет избежать того, чтобы её регулярные силы действовали в этих странах, выходя за рамки международного гуманитарного и конфликтного права, совершая военные преступления и действия, полностью противоречащие международному праву. В таком поведении своей армии Россия не заинтересована, - сказал Феликс Артеага. - Но она заинтересована в наличии на местах некий вооруженных лиц, которые встанут на нужную ей сторону».

В чёрный список также попали три энергетические компании и восемь человек, связанные с "Группой Вагнера". Им будет запрещ`н въезд в ЕС, а их активы в нём будут заморожены.