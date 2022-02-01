ЧВК Вагнера осваивается в Мали

Руководство Мали требует от посла Франции покинуть страну: в Бамако так отреагировали на заявление главы французского МИДа Жана-Ива ле Дриана, который назвал нелегитимными власти страны.

Министр в интервью СМИ заявил, что "хунта" заручилась поддержкой российской "ЧВК Вагенра", которая, по словам ле Дриана, уже грабит ресурсы африканской республики.

Ещё осенью Франция и Евросоюз предупреждал Мали, что отношения серьёзно ухудшатся, если в африканской стране окажется российская ЧВК. Но с тех пор в Бамако, возле столичного аэропорта возник крупный лагерь, где тренируются десятки человек.

Венсан Ламижон, аналитик:

"Нет сомнений, что это опорная база "Вагнера", своего рода ворота в Мали. Мы почти на 100% уверены в том, что с ноября через неё прошли сотни наёмников. Сегодня, по нашим данным, там их около 450".

В Мали антитеррористическими операциями занимается международный контингент "Такуба". Из-за прибытия "Вагнера" от участия в нём отказались шведы, а от датчан потребовали покинуть страну власти Мали.

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Тем временем в Мали многие надеются, что "Вагнер" сможет эффективнее бороться с джихадистами, чем европейцы, которые провели в стране уже почти десяток лет. И в то же самое время ЧВК вряд ли будет предъявлять требования касательно демократических преобразований: из-за того, что правящие в Мали военные отказались проводить выборы в установленные ими же самими сроки, в январе против республики были введены санкции.

"Для вас, во Франции, "Вагнер", может, и проблема. А у нас тут не "Вагнер" проблема. Наша проблема — это свобода! Мы просто-напросто хотим быть свободными".

В Европе заявляют, что "Вагнер" действует при прямой поддержке российских властей. В Москве это категорически отрицают и отказываются комментировать деятельность "Вагнера" и численность россиян в Африке, ссылаясь на то, что это частная компания, которая занимается своим охранным бизнесом.