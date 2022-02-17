Искусственный интеллект на олимпиаде в Пекине

До завершения зимних Олимпийских игр в Пекине осталось всего несколько дней. Не выходя из дома, спортивные болельщики всего мира получили возможность наслаждаться захватывающим зрелищем, а так же, благодаря внедрению новых технологий получить более полное представление о выступлениях спортсменов.

Генеральный директора "Omega timing" Ален Зобрист, который с помощью своих хронометристов предоставлял точные данные на протяжении всех Игр, разъяснил суть инноваций на олимпиаде в Пекине.

Генеральный директор "Omega timing" Ален Зобрист:

– Omega усовершенствовала свои датчики движения и системы позиционирования, представленные в 2018 году в Пхенчхане.Теперь мы используем компьютерное видение и искусственный интеллект, чтобы проанализировать все выступление спортсменов и, как следствие, более детально проследить результат.

Мы можем объяснить, где они заработали или проиграли очки или время

Энди Робини, спортивный редактор:

– Расскажите, как это может помочь болельщикам разобраться в показателях?'

Генеральный директор Omega timing Ален Зобрист:

– Обычно в фигурном катании наши системы компьютерного зрения и искусственного интеллекта анализируют все выступление фигуристов, поэтому мы можем детально исследовать их прыжки: как высоко, как далеко и как быстро они прыгают, следовательно действительно показать разницу в этих невероятных выступлениях. Затем, информация будет передана спортсменам и тренерам, чтобы они могли соответствующим образом отрегулировать свои тренировки. И только на втором этапе мы очень активно работаем с судьями предоставляя всю информацию и им.

Чтобы обеспечить точность показателей во всех 15 дисциплинах, представленных в Пекине, Ален Зобрист и его команда хронометристов работают круглосуточно.

Церемония закрытия Игр состоится в воскресенье.