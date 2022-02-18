14-й день Олимпиады: бронза у россиянина в лыжном кроссе

Биатлон

На 14-й день Олимпийских игр завершились соревнования по биатлону. Норвежец Йоханнес Бё завоевал своё четвертое по счету золото в Пекине, выиграв масс-старт. Он опередил шведа Мартина Понсилуому. Замкнул подиум ещё один норвежец Кристиансен.

У женщин в масс-старте не было равных французской биатлонистке Жюстин Брэзас-Буше. До первой стрельбы из положения стоя француженка отставала от фавориток гонки, однако ей удалось совладать с ветром, отстреляться лучше соперниц и выбиться в лидеры.

Это первое олимпийское золото в карьере француженки. Второй пришла норвежка Тириль Экхофф, третье место заняла её соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн.

Ски-кросс

В лыжном кроссе швейцарцам своё преимущество продемонстрировали швейцарцы, которым удалось взойти на первые две ступени пьедестала. Золото у Алекса Фивы, серебро у его соотечественника Райана Режеза. Третий результат показал российский фристайлист Сергей Ридзик.

Сноуборд

В дисциплине хаф-пайп заслуженную победу празднует американо-китайская сноубордистка Эйлин Гу, выступающая за сборную КНР. Это её третья по счету медаль на играх 2022: она уже завоевала золото в соревновании по биг-эйр и серебро в дисциплине слоупстайл.

В неофициальном медальном зачете с большим отрывом лидирует сборная Норвегия. Норвежцы завоевали 34 медали, 15 из которых – высшего достоинства. Хозяева игр сборная Китая на 4-м месте.

У команды Олимпийского комитета России (ОКР) 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей, что пока обеспечивает ей 9-ю строчку в турнирной таблице.