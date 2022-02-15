Олимпиада: победы и разочарования 11-го дня соревнований

"Золото" Олимпиады в Пекине, которое было почти в руках у российских биатлонистов. В мужской эстафете они лидировали до последнего огневого рубежа. К нему Эдуард Латыпов подходил с почти минутным отрывом от соперников. Но пять промахов лишили команду шансов на победу. Её одержали норвежцы. Вторые - французы. У россиян - "бронза".

Звание олимпийской чемпионки в скоростном спуске завоевала Коринн Зутер из Швейцарии. Она опередила золотую медалистку Игр в Пхенчхане Софию Годжу из Италии. Ещё одна итальянка - Нади Делаго - стала третьей.

"Серебро" в копилку сборной ОКР принесли конькобежцы - в командной гонке преследования у мужчин. В финальном заезде на дистанции 3200 метров россияне уступили норвежцам, которые побеждают уже на второй Олимпиаде подряд. На третью ступень пьедестала поднялись американцы.

Австрийская сноубордистка Анна Гассер - отныне двукратная олимпийская чемпионка в биг-эйре. Она оставила позади Зои Садовски-Синнотт, которая ранее выиграла первое в истории "золото" Зимних Игр для Новой Зеландии в дисциплине слоупстайл. Японка Кокомо Мурасе - третья.

Камила Валиева, оказавшаяся в центре допинг-скандала, ведёт борьбу за второе золото Игр в Пекине. 15-летняя россиянка выиграла короткую программу фигуристок-одиночниц. На второй строчке - её соотечественница Анна Щербакова. Следом идёт японка Каори Сакамото, опередившая ещё одну россиянку Александру Трусову.

В общем медальном зачёте с большим отрывом лидирует Норвегия с 26-ю наградами, из них 12 - "золотые". Германия и США - на втором и третьем местах соответственно. Россия с 20-ю медалями на девятом месте.