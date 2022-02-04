Олимпиада на фоне призывов к бойкоту

В Пекине готовятся к официальному открытию XXIV зимних Олимпийских игр. Жители и гости столицы Китая собрались на пешеходной улице Ванфуцзин у табло с обратным отсчетом. Праздничная церемония состоится без зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений. Соревнования уже начались 3 февраля турниром среди смешанных команд по кёрлингу, хоккею среди женских команд и в фристайле в дисциплине "могул".

Между тем активисты и правозащитник призывают не смотреть трансляции Олимпиады. В Сан-Франциско в демонстрации приняли участие выходы из Тибета, Гонкога и Синьцзян-Уйгурского автономного округа.

Дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили США, затем к ним присоединились другие страны, включая Японию, Австралию, Канаду и несколько европейских государств Австралии. Поводом стали приписываемые властям Китая массовые репрессии в отношении уйгур.

Сотни выходцев из Тибета провели также акцию у протеста у штаб-квартиры МОК в швейцарской Лозанне. Манифестанты указали на проблему нарушения прав человека в Китае.