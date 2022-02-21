Российские олимпийцы возвращаются домой с рекордом

Российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх, возвращаются домой. Россияне из-за допинговых скандалов не смогли выступать под флагом своей страны. Тем не менее, они установили новый национальный рекорд, завоевав в Китае 32 медали — больше, чем на любой другой зимней Олимпиаде, включая даже достижения советской команды. Правда, золотых наград оказалось всего шесть, и в медальном зачёте российский Олимпийский комитет занял девятое место.

Анна Щербакова, олимпийская чемпионка:

«Я очень рада, что я безошибочно справилась со своей задачей и то что такой невероятный результат, о котором я даже не мечтала».

Михаил Мордасов, бобслеист:

«Для всех спортсменов это старт 4-летия, к которому мы долго шли. может быть, не всё получилось в плане спортивного результата, но опыт, который мы приобрели, конечно бесценный".

В Москве российских спортсменов будут чествовать на Красной площади и на стадионе в Петровском парке. 4 золотых медали из шести достались россиянам в лыжных гонках, ещё две — в фигурном катании.

Самой титулованной командой Олимпиады, как по общему числу наград, так и по количеству "золота", стали норвежцы, завоевавшие 37 медалей, из которых 16 высшего достоинства.