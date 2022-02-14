Соседи Польши штурмуют её автозаправки и магазины

В приграничных с Чехией, Германией и Словакией польских районах оживлённо: с 1 февраля правительство Польши снизило НДС на топливо и продовольственные товары в рамках программы по борьбе с инфляцией. Так, НДС на топливо снизился с 23% до 8%, на базовые продукты питания и вовсе отменён.

Марта Антесова, как и многие другие, набивает багажник: "Здесь всё намного дешевле, чем в Чехии, например, продукты или бытовая химия".

Сразу после пересечения границы, автомобилисты из соседних стран выстраиваются в длинные очереди. Ожидание окупается быстро, говорит Властимил Новак: "Все едут сюда, чтобы заправиться. Топливо дешевле на восемь крон за литр, так что ожидание того стоит!"

Чешские таможенники усиливают контроль на границе, поскольку окрылённые низкими ценами автомобилисты пренебрегают правилами безопасности при транспортировке и хранении топлива.

"Кроме полного бака и разрешенных 20 литров в канистре, некоторые наливают топливо в негерметичную тару, что незаконно", - говорит Ивана Куркова, представитель таможни.

Эксперты прогнозируют рост "топливного туризма" в Польшу и отток клиентов с автозаправок в Германии и других соседних странах.

Польские власти решились на этот шаг после того, как инфляция в декабре прошлого года выросла на 8,6%, достигнув самого высокого за 20 лет показателя.

"Ситуация может вернуться в нормальное русло примерно через полгода", - передаёт с места событий наш специальный корреспондент Иржи Скацель.