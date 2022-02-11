Инфляция в ЕС: причины, пути преодоления и прогнозы

После нескольких лет очень низкой инфляции рост цен в Евросоюзе достиг самого высокого уровня за 13 лет. В январе был установлен новый рекорд, в том числе в еврозоне.

Всего несколько месяцев назад об этом мало кто предупреждал. Сегодня инфляционный скачок стал одной из горячих новостей, серьёзно встревожив весь мир.

Из-за инфляции дорожают товары и услуги, покупаемые домашними хозяйствами. Согласно последним данным ЕЦБ, потребительские цены в еврозоне выросли на рекордные 5,1% в январе, хотя ожидалось замедление роста.

Почему дорожают энергоносители и еда

Цены на энергоносители в еврозоне выросли на рекордные 28,6% по сравнению с предыдущим январём, а стоимость необработанных продуктов питания увеличилась на 5,2%.

Цены на услуги продолжали расти на 2,4%, а рост цен на товары замедлился до 2,3%.

Во многом это всё произошло из-за коронавируса.

Теперь европейские экономики вновь открываются по мере снятия всё большего количества ограничений.

Люди снова начали путешествовать и ходить в рестораны, она покупают больше, тратят часть денег, которые накопились у них во время карантина.

Но логистика не движется в том же направлении и темпе. Компаниям трудно угнаться за быстро растущим спросом, поскольку им приходится восстанавливать цепочки поставок, сильно пострадавшие от пандемии.

Нехватка транспортных контейнеров означает, что перевозка грузов стала более сложной и дорогой. Чем дольше сохраняются такие трудности, тем больше вероятность того, что компании переложат эти расходы на своих клиентов в виде повышения цен.

Нефть, газ и электричество также подорожали во всем мире. Цены на энергоносители выросли потому, что их добыча отстает от восстановления потребительского спроса после пандемии.

По сведениям Европейского центрального банка, поскольку большая часть расходов компаний и людей связана с энергией, то цены на нефть, газ и электроэнергию оказывают особенно большое влияние на общую инфляцию: половина её недавнего роста была вызвана более высокими ценами на энергоносители.

Как долго это может длиться

Европейская комиссия заявила в четверг, что инфляционное давление, вероятно, снизится в следующем году.

«После достижения рекордного уровня в 4,6% в четвертом квартале прошлого года инфляция в зоне евро, по прогнозам, достигнет пика на уровне 4,8% в первом квартале 2022 года и останется выше 3% до третьего квартала года», - сообщил Брюссель.

«Поскольку эффект от ограничений предложения и высоких цен на энергоносители ослабевает, ожидается, что инфляция снизится до 2,1% в последнем квартале года, а затем опустится ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% в течение 2023 года», - добавили в учреждении.

Но неопределенность остается высокой, поскольку общие экономические перспективы Европы зависят также от геополитической напряженности, отношений между Украиной и Россией, а также от развития пандемии во всем мире.

Американо-австрийский экономист Томас Визер был консультантом Еврогруппы в трудные годы финансового кризиса. Он объяснил Euronews, что трудно предсказать, когда инфляция действительно упадёт ниже целевого показателя ЕЦБ:

«Мы этого не знаем. Наша ситуация лучше, чем в Великобритании или Америке. Причины инфляции в США частично отличаются от тех, что мы имеем в зоне евро. Во-первых, фискальные стимулы в дополнение к и без того энергично растущей экономике были там намного выше, чем в Европе. Во-вторых, мы понятия не имеем, когда проблемы цепочек поставок начнут решаться сами собой. Есть основания надеяться, что во второй половине года ситуация будет намного лучше. В-третьих, перераспределение спроса между товарами и услугами в нашей экономике начнёт набирать обороты только после того, как будет снято подавляющее большинство ограничений, включая ограничения на поездки. Опять же, мы можем с оптимизмом смотреть на вторую половину года, но реальность предсказать никто не может. И, в-четвертых, мы не знаем, до какой степени может развиться спираль цен и заработной платы, которые подхлёстывают друг друга. И всё же, я думаю, у нас есть основания для оптимизма в отношении того, что инфляция очень скоро достигнет пика и вернётся к цели Европейского центрального банка».

Что делать в такой обстановке

Ссылаясь на растущие инфляционные риски, председатель ЕЦБ ранее в этом месяце не исключила повышения учётной ставки позже в 2022 году. Кристин Лагард заявила, что заседание 10 марта будет иметь решающее значение для принятия решения о том, как быстро центробанк прекратит долгосрочную покупку облигаций для поддержке экономики в условиях кризиса Covid-19.

«Если инфляция продолжится, я думаю, что есть причины для отмены стимулов довольно скоро в течение 2022 года, - сказал Томас Визер, - Инфляция вредна для тех, кто сберегает. Инфляция вредна для тех, кто имеет фиксированный или довольно стабильный номинальный доход, в том числе для многих пенсионеров. Высокая инфляция всегда плоха. Не только у ЕЦБ есть задача обуздать её или предотвратить ещё большую дороговизну. Этим также должен заниматься производственный сектор, следящий за ростом цен, и профсоюзы, которые ведут переговоры о размере заработной платы. Это также часть европейской торговой политики».

Но больше всего страдают бедные домохозяйства. Директор брюссельского аналитического центра "Брейгель" Гунтрам Вольф сказал Euronews, что от политиков ожидают более смелых мер:

«Политики должны оказать поддержку этим домохозяйствам. Я бы сказал, что поддержка должна заключаться не в снижении налога на добавленную стоимость на энергоносители, а в прямых выплатах им ради повышения их покупательной способности. Но мы по-прежнему хотим, чтобы ценовой сигнал был всеми услышан. Мы хотим, чтобы семьи в некотором смысле старались осознавать, сколько энергии они потребляют и реагировали на ценовой сигнал. Но я считаю, что необходимы переводы денег бедным домохозяйствам».

Хотя за ростом инфляции с наибольшим вниманием следят в ЕС, она не в равной степени поразила его страны-члены - как не все они одинаково пострадали от нашествия коронавируса.