Венгрия и Польша терпят неудачу в Европейском суде

Европейский суд собирается отклонить ходатайство Венгрии и Польши об отмене так называемого !"механизма соблюдения верховенства права". Этот механизм создан, чтобы лишать страны-нарушители выплат, в том числе из бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии. Генеральный адвокат Суда заявил, что такая увязка внешнего финансирования с внутренней политикой соответствует законам ЕС.

Это ещё не окончательный провал попытки Будапешта и Варшавы, но судьи Люксембурга обычно следуют мнению своего адвоката. Член венгерского кабинета министров назвало его ошибочным:

«Мы никогда не выступали против строгого контроля над системой распределения средств Евросоюза, - сказал Гергей Гуляш. - Мы всегда поддерживали право европейских институтов проводить расследования. В Венгрии они завершались успешно по большему количеству дел, чем в любой другой стране ЕС. Агентство по борьбе с мошенничеством OLAF дает рекомендации Венгрии, и наше правительств чрезвычайно серьезно к ним относится. Но мы выступаем против беспочвенных обвинений ".

Брюссель внимательно следит за ситуацией с демократии и коррупцией и в других странах Центра, Востока и Юга Европы. Поэтому механизм верховенства права - после того, как он будет одобрен высшей судебной инстанцией ЕС - позволит реагировать на системные риски во всем Союзе.

"Есть возможность того, что на сторону Венгрии и Польши станут их соседи, и возникнет длительная конфронтация, - сказал венгерский финансовый журналист Аттила Вайнхарт. - Ни одна из этих стран не не собирается уступать нажиму Еврокомиссии по проблемам правового регулирования. Никто из них не застрахован от денежных санкций центра».

Механизм соблюдения верховенства закона призван также не допускать злоупотреблений фондами ЕС и нарушений в национальных системах правосудия. Но он не будет применяться против излишней концентрации власти, фальсификации выборов или ущемления свободы прессы.