Конфликт на Украине: взгляд из Италии

Опасения возможного конфликта на Украине сказались на энергетическом рынке. Безопасность Европы и поставки российского газа на континент — два основных вопроса в центре внимания. На европейском уровне были предприняты дипломатические усилия, чтобы разрядить ситуацию. Перед визитом министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Москву в четверг премьер-министр Италии Драги обсудил продолжающийся кризис с президентом России Владимиром Путиным. По мнению экспертов, Рим может сыграть решающую роль в улучшении отношений между Брюсселем и Москвой. Джорджия Орланди сообщает из Рима.

Когда премьер-министр Италии Марио Драги и президент России Владимир Путин обсуждали ситуацию на Украине по телефону, на повестке дня стоял и вопрос о поставках газа. Лидеры двух стран согласились, что необходимо найти устойчивое решение кризиса, и президент России заявил, что его страна готова и впредь бесперебойно снабжать газом европейские страны.

Экономические, в том числе и энергетические связи между Москвой и Римом традиционно сильны.

Элеонора Тафуро, ИСПИ "Институт международных политических исследований":

"С политической точки зрения Путину было бы неудобно подрывать отношения с Италией, потому что это одна из немногих европейских стран, которая до сих пор имеет хорошие отношения с Россией и продолжает вести с ней переговоры. Италия всегда ответственно относилась к тому, что является частью Европы. Поэтому, с одной стороны, Рим развивает тесные отношения со своими европейскими партнерами - а с другой стороны, выполняет роль моста между Москвой и Брюсселем. Почти половина природного газа в Европу и Италию поставляется из России. Если Москва начнёт сокращать поставки, то последствия для этих стран будут ужасны".

Но есть и другие мнения.

Давиде Табарелли, глава аналитического центра NE Nomisma Energia:

"Россия гораздо больше зависит от экспорта газа, чем Европа от его импорта. Но давайте будем очень осторожны: здесь есть ещё один фактор, который необходимо принять во внимание, и он может иметь серьёзные последствия, это экспорт нефти. Россия - второй по значимости поставщик нефти. Если Россия прервёт эти поставки, мировой нефтяной рынок может рухнуть, и США столкнутся с огромными проблемами, поскольку они наиболее подвержены влиянию всего, что происходит на нефтяном рынке".

Как отмечают эксперты, опасения по поводу возможного конфликта уже вызвали стремительный рост цен на энергоносители. Рынки были на грани обвала в течение нескольких недель, поскольку вторжение и санкции могут обернуться для Европы кризисом с поставками. Но как относятся к ситуации европейцы, живущие в России? В поисках ответа на этот вопрос мы встретились с директором Русской культурной ассоциации в Риме. Он регулярно общается с итальянцами, проживающими в Москве. Вот что сказал Леонардо Фреддуцци:

"Кажется, они воспринимают ситуацию совсем иначе, чем она представляется здесь, в Италии. Они от этих проблем далеки и, возможно, поэтому склонны к более прагматичному подходу, и они чувствуют себя спокойнее. Они полностью погружены в страну, в которой живут. Большинство из них живут в столице, работают в сфере международного сотрудничества - речь идет о переводчиках, которые участвуют в переговорах с членами правительств или предпринимателями высокого уровня, и все они, похоже, придерживаются одинаковой позиции".

И без полномасштабного вторжения Украина уже несёт большие экономические потери, а их последствия ощутимы для европейской экономики. Размер ущерба будет зависеть от того, как разовьются события в ближайшие несколько недель.