Польша приступила к строительству стены на границе с Беларусью, чтобы положить конец незаконному проникновению на свою территорию.

Как сообщила Погранохрана в Твиттере, площади под строительство 5-метрового заграждения переданы исполнителям. Работы будут вестись одновременно на четырех участках.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Большая часть проходит по реке Буг.

Стоимость проекта 1,6 млрд злотых, то есть 340 млн евро. Средства выделяются из бюджета. 186-километровое заграждение должно быть готово в июне.

В настоящее время нелегально пересечь польско-белорусскую границу пытаются небольшими группами - до 30 человек. В октябре прошлого года такие группы насчитывали несколько сотен нелегалов Кристина Якимик-Ярош официальный представитель погранохраны Польши

В будущем стену планируется оснастить современными средствами наблюдения.

Ситуация на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей резко обострилась 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые попытались силой перейти на территорию Польши, прорвав заграждение из колючей проволоки.

Всего за минувший год было зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси. Годом ранее их было только 122.