Столтенберг сообщил о долгосрочных планах НАТО

На территории Румынии может быть размещена боевая группировка НАТО на долгосрочной основе. Об этом заявил генеральный секретарь генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пресс-конференции на военной базе "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца, юго-восток страны).

По его словам, существует реальный риск нового военного конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины и на предстоящей неделе министры обороны стран НАТО будут обсуждать необходимость усилить присутствие альянса на восточном направлении.

"Я вновь приглашаю Россию как можно скорее опять провести встречу в рамках Совета Россия-НАТО, чтобы обсудить основные вопросы европейского безопасности, включая снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружениями", — сказал Столтенберг.

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"НА следующей неделе я отправлюсь в Киев и Москву, цель всего этого — обеспечить мир в Европе, и он стоит всех усилий. Но кризисы последних лет также показали, насколько уязвим Европейски союз и это например, еще одна причина усилить Европу", — сказал Шольц, выступая в Бундесрате (палата представителей федеральных земель ФРГ).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что нагнетая ситуацию вокруг Украины, НАТО на самом деле занимается наращиванием военного присутствия у российских границ. А в комментарии в связи с письменной реакцией НАТО и ЕС относительно понимания и реализации на практике принципа неделимости безопасности, Захарова отметила:

"НАТО и ЕС настаивают на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантике. Такой подход для нас категорически неприемлем".

Из Бухареста передает корреспондент Euronews Клаудиу Попа: "В ближайшее время новоприбывшие американские военные станут частью оперативной группы и приступят к боевой подготовке совместно с армией Румынии. Цель военных учений — повысить взаимное доверие между американскими и румынским солдатами".