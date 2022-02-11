Американцев отзывают с Украины

Контингент США прибывает в Румынию, а американцам рекомендовано покинуть Украину. Такой совет дал соотечественникам президент Байден: он не исключает, что конфликт рискует обостриться " в любую минуту".

Запад полагает, что Россия может планировать агрессивные действия в отношении Украины, к границе с которой стянула контингент и технику. В Москве отрицают милитаристские планы, однако западный блок готовится к разным сценариям. НАТО наращивает присутствие в Европе, а в Киев поступила очередная партия военной помощи от США.

Россия не раз заявляла, что обеспокоена активностью альянса у ее рубежей. Сейчас военные РФ участвуют в учениях в акватории Черного и Азовского морей. а также в Беларуси.

Растущей военной активностью в регионе чрезвычайно обеспокоен и сосед России - Литва. Вильнюс призвал НАТО на постоянной основе разместить на своей территории американских военных. Президент Гитанас Науседа убежден: "Альянс должен быть готов к быстрым и решительным действиям в регионе. Военная готовность и присутствие союзников здесь остаются ключевыми элементами надежного сдерживания".

Для деэскалации конфликта Россия ранее попросила НАТО дать гарантии нерасширения на Восток, но ожидаемо их не получила. Министерство обороны РФ заверяет, что по окончании учений российский контингент уйдет из Беларуси.