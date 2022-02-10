Западные партнёры Киева грозят Кремлю новыми проблемами после увеличения численности российских войск у границ Украины и начала совместных учений на белорусских полигонах. Вызывающим сожаление «жестом насилия» назвал эти манёвры глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. НАТО решает вопрос о размещении боевой группировки в Черноморском регионе.

В Москве тем временем говорят, что не отказываются от диалога. По словам президента Владимира Путина, переговоры с США и европейскими партнёрами продолжаются «в открытом и закрытом форматах»:

«Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон. Мы действительно договорились с президентом Франции, что он позвонит после серии своих консультаций не только в Киеве, но и в европейских странах, с американскими партнерами».

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что ближайшие дни станут самыми опасными в тяжелейшем кризисе европейской безопасности за десятилетия. Правительство Соединённого Королевства открыто говорит об усилении давления на Москву. В частности, приняты поправки о масштабных санкциях против любых людей и компаний, которые связаны с российским государством или причастны к преступлениям против территориальной целостности Украины. Речь идёт и о секторальных санкциях.

Кроме того Лондон направляет в Восточную Европу свои войска. Принимая Джонсона, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил о важности размещения дополнительных сил Североатлантического альянса в регионе:

«Политическая цель Путина — разрушить НАТО. Вот почему мы должны ещё решительнее демонстрировать слаженность Альянса, то, насколько мы едины и как хорошо понимаем суть напряженности на восточном фланге НАТО».

Великобритания ранее обещала увеличить свой контингент в Эстонии. Дополнительные силы в Восточную Европу и страны Балтии перебрасывают также США и Нидерланды. О поддержке партнёров говорил и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом Литвы, а также главами правительств Латвии и Эстонии:

«В этой критической для всех нас ситуации Россия не должна недооценивать нашу сплочённость и решимость как партнеров по ЕС и союзников по НАТО».

На фоне роста напряжённости страны НАТО направили в Киев значительные объёмы военной помощи. Вооружённые силы Украины рапортуют о готовности к возможной агрессии, а с началом российских манёвров Киев проводит собственные учения близ белорусской границы и на юго-востоке.