Байден и Путин согласились поговорить по телефону

В субботу президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласились провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины.

В Вашингтоне вновь заявляют, что война может начаться "в ближайшее время", но сведений о том, что Россия "приняла окончательное решение", у Белого дома нет, по словам его представителей.

Тем временем более десятка стран призывают своих граждан покинуть Украину в ближайшее же время.

Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности:

"Любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее, в течение ближайших 24 – 48 часов. Если вы останетесь, вы берёте на себя риск. И не будет никакой гарантии того, что представится ещё какая-либо возможность уехать. И не будет никаких перспектив эвакуации при помощи военных США в случае российского вторжения".

Вашингтон не прекращает материальную поддержку Украины и усиливает контингенты в Польше и Румынии. В США считают, что Россия уже сосредоточила у границ Украины достаточно войск, а совместные российско-белорусские учения лишь усиливают напряжённость. По словам генсека НАТО, такого числа российских войск в Беларуси не было за всю постсоветскую историю.

В России же утверждают, что численность не превышает установленных лимитов, но тем не менее Москва проинформировала Запад об учениях. Они должны закончиться через неделю.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, но далеко не по вине Москвы.

На Украине вновь призывают не обострять ситуацию: глава МИД страны Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что призыв к американцам эвакуироваться "не свидетельствует о радикальном изменении ситуации".